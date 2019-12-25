Продюсер раскрыл гонорары звёзд за корпоративы и назвал самую недоступную из них

Расценки за вечер впечатляют, а сами артисты иногда успевают выйти на сцену по три раза за день в разных концах Москвы.

Продюсер Евгений Морозов раскрыл стоимость выступления артистов на праздничных корпоративах. Об этом он рассказал в интервью для МК.

По словам продюсера, уже скоро как десять лет неизменна пятёрка самых высокооплачиваемых артистов: Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан и Леонид Агутин. Есть, разумеется, не менее именитые группы, такие как "Мумий Тролль", но они не могут сравниться с лидерами по количеству выступлений.

Сложнее всего "заполучить" к себе на праздник народного артиста РФ, поэта, певца и композитора Юрия Антонова. Увы, его, в силу характера и возраста, почти невозможно убедить выступить на концерте.

— [Юрия Антонова] все хотят, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести, но не каждый может позвонить и сказать: "Юрий Михайлович, подъезжайте завтра в ресторан, споёте нам!" — говорит продюсер.

Лолита, по его свидетельству, выступает за 35 тысяч долларов, а такие востребованные исполнительницы, как Вера Брежнева и Полина Гагарина, требуют гораздо больше — от 80 до 100 тысяч евро.

Организации, не располагающие большим бюджетом, предпочитают заказывать Владимира Кузьмина, Любовь Успенскую и Сосо Павлиашвили. Успенская получает за вечер полтора миллиона рублей, Кузьмин выезжает на корпоратив за миллион рублей, а Павлиашвили — за 600 тысяч рублей, делится информацией Евгений Морозов.

Среди звёздных ведущих самой большой популярностью пользуются Максим Галкин, Игорь Верник и Иван Ургант. Галкин и Ургант просят за вечер примерно одинаково — около 80 тысяч евро. Столько же берёт Николай Басков, поющий ведущий.