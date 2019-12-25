В Буркина-Фасо 35 человек погибли при атаке боевиков

Не менее 35 мирных жителей, в основном женщины, погибло в Буркина-Фасо во время атаки боевиков недалеко от города Арбинда на севере страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента страны Рока Каборе.

Также отмечается, что в числе погибших семь сотрудников силовых ведомств — четверо военнослужащих и трое полицейских. Ответным огнём было уничтожено 80 нападавших.

В начале декабря в Буркина-Фасо 14 человек погибли при атаке на церковь.