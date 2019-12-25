В Буркина-Фасо 35 человек погибли при атаке боевиков

Не менее 35 мирных жителей, в основном женщины, погибло в Буркина-Фасо во время атаки боевиков недалеко от города Арбинда на севере страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента страны Рока Каборе.
Burkina Faso : l’armée annonce la mort de quatre-vingts « terroristes » et sept soldats dans le nord.— 🚀Ebo Boniface🇧🇯 (@EboBoniface) December 24, 2019
Les détails ici: https://t.co/1RJ49qCEAV#waxéxo #News #Afrique #actualités #web pic.twitter.com/8gduA5U7EX
Также отмечается, что в числе погибших семь сотрудников силовых ведомств — четверо военнослужащих и трое полицейских. Ответным огнём было уничтожено 80 нападавших.
В начале декабря в Буркина-Фасо 14 человек погибли при атаке на церковь.
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