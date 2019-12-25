Лайф публикует видео отправления первого поезда из Москвы в Крым

Лайф публикует уникальные кадры отправления первого пассажирского поезда, который проследует по маршруту Москва — Симферополь по Крымскому мосту.
Как видно на кадрах, новые двухэтажные вагоны светлые и просторные, оборудованы системой видеонаблюдения, световыми табло и даже урнами для раздельного сбора мусора.
Чтобы заварить себе чай, теперь достаточно просто выйти в коридор, ведь там стоит кулер с бесплатной горячей и холодной водой, и нет нужды просить помощи у проводника, хотя последние, конечно же, тоже присутствуют — у них можно прикупить что-нибудь вкусное и воспользоваться стоящей в купе микроволновой печью.
Ранее Лайф сообщал, что первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала.
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