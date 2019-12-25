Автоэксперт прокомментировал предложение пересадить чиновников на такси

Подобную инициативу уже проверили на Министерстве финансов, и выяснилось, что оплата услуг такси дороже.

Координатор общественного движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов, комментируя идею пересадить чиновников на такси, отметил, что для них это будет удобнее, но у инициативы всё равно есть свои подводные камни.

Он отмечает, что уже многие учреждения перешли на такую схему пользования услугами такси вместо закрепления личных автомобилей за чиновниками. Неправильные функции, которые отнимают время, всегда лучше вынести на аутсорсинг, считает Шкуматов, но он не уверен, что выбранный вариант окажется выгоднее.

— Аутсорсинг дороже, чем содержание автопарка. Ведь водители обычно не сидят на месте. Как правило, они заняты по полной программе. А значит, и таксистов любое ведомство будет эксплуатировать по полной, — делится своими соображениями автоэксперт в беседе с "Московским комсомольцем".

При этом, по его мнению, переход на транспортные услуги такси не будет выгоднее с экономической точки зрения из-за комиссии агрегаторов. Сами водители, пояснил он, "не сидят на месте" и "заняты по полной программе".

Напоминаем, что Министерство финансов ранее выступило с предложением пересадить всех чиновников ниже руководителя структурного подразделения на такси.