СМИ: Десять человек пострадали из-за взрыва в отеле в США

Люди отделались травмами, не угрожающими жизни, а всех постояльцев переселили в другое место.

В гостинице города Лебанон (штат Нью-Гэмпшир) сперва произошёл пожар, а потом раздался взрыв, в результате которого пострадало десять человек. Информацию об этом передаёт WCAX3.

Сообщается, что среди пострадавших двое пожарных и восемь постояльцев. Их жизни ничто не угрожает.

По предварительным данным, это был не поджог, но службам ещё предстоит выяснить детали инцидента и причины, по которым взрыв разрушил стену первого и пятого этажа, причём на противоположных сторонах. Всех посетителей перевели в другой отель.