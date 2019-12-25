Лишившаяся из-за беременности работы экс-советница подала иск против Трампа

Женщина уверена, что стала жертвой дискриминации на рабочем месте, и требует выплаты компенсации.

Бывшая сотрудница предвыборного штаба Дональда Трампа Арлин Дельгадо подала в суд на экс-работодателя и нескольких начальников с прошлой работы, поскольку уверена, что из-за своей беременности не получила должность в Белом доме. Об этом сообщает Politico.

Дельгадо с 1 сентября 2016 года по 20 января 2017 года работала в штабе Трампа старшей советницей по вопросам избирателей латиноамериканского происхождения. По её словам, уже в ноябре она узнала, что беременна от своего начальника Джейсона Миллера — официального представителя штаба Трампа.

Женщина проинформировала коллег и руководство о своём интересном положении и после этого ощутила резкое похолодание в трудовых отношениях абсолютно на всех уровнях.

— Истец немедленно и необъяснимо прекратил получать электронные письма и другие сообщения, в том числе о проектах, над которыми он тогда работал, и фактически был исключён из участия в коммуникационной работе на инаугурации или в любом качестве, хотя всё ещё формально был частью команды, — говорится в иске.

Женщина уверена, что подверглась дискриминации, и настаивает на компенсации, размер которой должен определить суд. Помимо отца ребёнка в исковом заявлении также указан сам президент Трамп, а также несколько её бывших руководителей.

Ранее Лайф сообщал, что демократы США не исключили вероятности нового импичмента Трампа.