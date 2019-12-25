Суд приговорил женщину к 11 годам колонии за убийство своей 4-месячной дочери

Судебная экспертиза установила, что в тот момент она полностью осознавала свои действия.

Женщина в возрасте 31 года осуждена на 11 лет колонии общего режима за убийство своей четырёхмесячной дочери, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

— В период с 9 по 10 ноября 2018 года женщина, находясь в спальной комнате квартиры, руками повернула голову 4-х месячной дочки на бок, прижала её органы дыхания о подушку, тем самым перекрыв доступ кислорода в организм последней до наступления её смерти, — говорится в сообщении СК.

Установлено, что смерть девочки наступила в результате механической асфиксии от сдавления органов шеи. Также экспертиза показала, что женщина осознавала свои действия.

Суд приговорил подозреваемую к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.