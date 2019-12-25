Молодая российская пианистка трагически погибла в Венгрии

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Элина Валиева. Фото © Соцсети

По словам наставника пианистки, причиной её смерти стала утечка газа в съёмной квартире в Будапеште.

В Венгрии погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева. Об этом сообщил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.

Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева, — написал Богданов в "Фейсбуке".

По его словам, девушка находилась в столице Венгрии на отдыхе вместе со своим молодым человеком. Причиной смерти пианистки стала утечка газа в съёмной квартире.

Валиева окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Она была стипендиатом Министерства культуры России, президента Белоруссии и лауреатом многих международных конкурсов.

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