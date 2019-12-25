Гай Ричи возвращается к корням. Вышел второй трейлер "Джентльменов"

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Судя по кадрам, режиссёр снял кинокартину о противостоянии старых и молодых, вернувшись к шуткам и перестрелкам.

Кинокомпания STX Entertainment опубликовала на YouTube второй трейлер нового криминального боевика Гая Ричи "Джентльмены".

Сюжет фильма будет рассказывать о борьбе двух группировок за право владения нелегальной схемой обогащения — наркобарон решает продать свой бизнес, а покупателями оказываются влиятельные американские миллиардеры.

Главные роли в картине исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант, Чарли Ханнэм и другие.

Мировая премьера фильма назначена на 24 января 2020 года. Показ в России состоится 13 февраля.

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