По Крымскому мосту проехал первый в истории пассажирский поезд

Многие пассажиры просили проводников разбудить их, чтобы зафиксировать историческое событие.

Поезд Санкт-Петербург — Севастополь пересёк Керченский мост, сообщает информационное агентство "Крыминформ".

— Мы гордимся, что Россия смогла построить этот мост. И мы счастливы, что нам удалось попасть в первый поезд, который приехал в Крым по мосту. Так сказать, вошли в историю, — рассказала пассажирка поезда Елена Николаевна.

По её словам, из поезда была видна арка с подсветкой. Перед подъездом к ней скорость немного снизилась для того, чтобы пассажиры смогли насладиться красивыми видами и зафиксировать историческое событие. Отмечается, что в момент проезда по мосту в поезде никто не спал, несмотря на позднее время.

— Многие пассажиры подходили к нам заранее и просили их разбудить перед Крымским мостом. Никто не захотел пропустить историческое событие, — рассказала проводница одного из вагонов.

Ранее президент России открыл передвижение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту, он дал старт первому поезду из Санкт-Петербурга в Крым.