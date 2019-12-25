Мантуров заявил, что Apple невыгодно уходить из России

По словам главы Минпромторга, Apple не является лидером российского рынка смартфонов.

Компании Apple невыгодно покидать российский рынок после принятия закона о предустановке на гаджеты отечественного программного обеспечения. Такое мнение в интервью "Известиям" выразил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

— Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения, — заявил глава Минпромторга.

Мантуров также добавил, что на данный момент Apple не является лидером на российском рынке смартфонов.

Отметим, что закон о предустановке российского ПО предусматривает предустановку сервисов и программ только по тем категориям, где у российских производителей есть аналогичная продукция со схожими потребительскими свойствами и сопоставимым качеством. Многие отечественные сервисы и программы более применимы к российской аудитории, а некоторая продукция даже вне конкуренции, например цифровые решения по госуслугам. В начале декабря закон подписал президент РФ Владимир Путин.