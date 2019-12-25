Санта-Клаус развёз уже более трёх миллиардов подарков

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Интересно, сколько среди них свёртков с углём. Как известно, его Санта дарит детям, которые плохо себя вели в минувшем году.

Санта-Клаус развёз уже более трёх миллиардов подарков по всему миру, сообщает объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD).

24 декабря в 21:08 он развозил подарки над Москвой, а через три минуты уже был замечен в небе над Санкт-Петербургом.

Из своей резиденции на Северном полюсе он вылетел примерно в полдень по московскому времени, предварительно отдав последние распоряжения эльфам-работникам. Сложно представить, какого же размера должны быть его волшебные сани, но точно известно, что вес их равен 75 тысячам леденцов, а длину как раз можно измерить 75 сахарными палочками.

Проект NORAD случайно появился в 1955 году, когда крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу с призывами позвонить Санта-Клаусу, но сделал опечатку в телефонном номере. На звонки обрадованных детей пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО, предшественнику NORAD.

С тех пор база ВВС в штате Колорадо по программе NORAD Tracks Santa следит за перемещениями любимого многими сказочного персонажа с помощью радаров, самолётов-истребителей, спутников и специальных "Санта-камер". Радары очень хорошо ловят сияние красного носа вожака упряжки — оленя Рудольфа, а военные сообщают о его маршруте всем желающим по телефону горячей линии.

<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/NORAD_Tracks_Santa" target="_blank">Wikipedia </a>/ Волонтёры из NORAD отвечают на телефонные звонки, 2007 год</p>

Полёт сказочного персонажа можно отслеживать самостоятельно на сайте NORAD Tracks Santa.

Пока зарубежному коллеге уже многие годы помогают верные олени, российский Дед Мороз будет выбирать самый странный и неожиданный транспорт. Студенты университета транспорта уже предложили аэросани-амфибию, воздушный шар с гелием и снежный поезд-вездеход.

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