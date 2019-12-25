Интересно, сколько среди них свёртков с углём. Как известно, его Санта дарит детям, которые плохо себя вели в минувшем году.

Санта-Клаус развёз уже более трёх миллиардов подарков по всему миру, сообщает объединённое командование ПВО США и Канады (NORAD).

24 декабря в 21:08 он развозил подарки над Москвой, а через три минуты уже был замечен в небе над Санкт-Петербургом.

Из своей резиденции на Северном полюсе он вылетел примерно в полдень по московскому времени, предварительно отдав последние распоряжения эльфам-работникам. Сложно представить, какого же размера должны быть его волшебные сани, но точно известно, что вес их равен 75 тысячам леденцов, а длину как раз можно измерить 75 сахарными палочками.

Проект NORAD случайно появился в 1955 году, когда крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу с призывами позвонить Санта-Клаусу, но сделал опечатку в телефонном номере. На звонки обрадованных детей пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО, предшественнику NORAD.

С тех пор база ВВС в штате Колорадо по программе NORAD Tracks Santa следит за перемещениями любимого многими сказочного персонажа с помощью радаров, самолётов-истребителей, спутников и специальных "Санта-камер". Радары очень хорошо ловят сияние красного носа вожака упряжки — оленя Рудольфа, а военные сообщают о его маршруте всем желающим по телефону горячей линии.

Полёт сказочного персонажа можно отслеживать самостоятельно на сайте NORAD Tracks Santa.

Пока зарубежному коллеге уже многие годы помогают верные олени, российский Дед Мороз будет выбирать самый странный и неожиданный транспорт. Студенты университета транспорта уже предложили аэросани-амфибию, воздушный шар с гелием и снежный поезд-вездеход.