Юрист рассказал, как навсегда удалить из Сети "постыдные фото" с корпоратива

Он отмечает, что администрация многих ресурсов идёт навстречу подобным просьбам, а если нет, то есть "силовой" метод решения проблемы.

Новогодние корпоративы уже вовсю шагают по России, а любопытные фотографии с них заполняют просторы Интернета. И чтобы в будущем они не сыграли злую шутку со своим героем, существует несколько способов избавиться от "постыдных фото" навсегда, рассказал радио Sputnik блогер и юрист Сергей Ланг.

— Возможен даже шантаж такими фотографиями. Мы живём в такое время, когда каждое твоё слово, каждое твоё действие может сыграть против тебя. Раньше человек пошёл, выпил и, кроме 10 человек, этого никто не видел, теперь это не так, — сказал Ланг.

По словам юриста, правило "что загружено в Интернет, остаётся там навсегда" уже давно не работает в соцсетях, причём с подачи самих создателей. Так, если удалённую вами фотографию опубликует кто-то другой, то достаточно жалобы администрации соцсети с приложенной к ней фотографией или сканом паспорта — и изображение исчезнет.

Похожим способом можно также добиться удаления своих фотографий и с других порталов или сайтов знакомств, однако это будет несколько сложнее. Ланг отмечает, что если по согласию с администрацией ресурса договориться об удалении не получилось или вашу просьбу вовсе отказываются исполнять, то всегда можно прибегнуть к "силовому методу" решения проблемы — обратиться с иском в суд.

Увольнения, шантаж и травля. Как избежать последствий корпоратива на работе