ВЦИОМ рассказал о самых сокровенных мечтах россиян

Большая часть опрошенных прагматично относятся к мечтам и считают, что должна быть возможность их исполнить.

Чаще всего предметом стремлений становятся здоровье для себя и близких, а также улучшение жилищных условий для семьи. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, которые есть у ТАСС.

В сообщении ВЦИОМ сказано, что чаще всего россияне упоминают здоровье для себя и родных (10%) и улучшение жилищных условий (10%). 8% мечтают о путешествиях, для 7% заветная мечта — вырастить детей и внуков. О материальном благополучии мечтают 6% респондентов, 5% хотят жить у моря, а для 4% важно, чтобы не было войны.

При этом подавляющее большинство россиян, а именно 75%, считают, что мечта должна быть близкой и реализовываемой. Только каждый десятый (10%) считает, что мечта должна оставаться несбыточной. 13% поделились точкой зрения о том, что гораздо лучше жить без мечты.

Проведённое исследование включало в себя и вопрос о том, от каких условий зависит исполнение мечты. Почти половина (45%) россиян в числе таких факторов назвала собственные усилие, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей (41%). В разной степени прилагают усилия для осуществления своей мечты 73% россиян. Претворить мечты в жизнь удавалось абсолютному большинству россиян (89%).

Среди самых реализуемых, по мнению респондентов, мечтаний первое место занимает стремление к счастливой семье и воспитанию хороших детей (90%). Далее идёт надежда на то, что удастся прожить честную жизнь (89%), иметь надёжных друзей (85%) и интересную работу (77%). Почётное пятое место занимает мечта о хорошем образовании (69%).