"Плохой Санта" из США ограбил банк и разбросал деньги по улице

После этого мужчина зашёл в соседнее кафе и сидел там в ожидании прибытия полиции.

Житель города Колорадо-Спрингс, 65-летний Дэвид Оливер, по всей видимости, слишком буквально понял призывы дарить окружающим добро в уже наступившее для католиков Рождество и решил ограбить банк, а потом раздать деньги прохожим на улице. Об этом сообщает пресс-служба полиции штата Колорадо.

По данным полиции, в районе полудня мистер Оливер зашёл в отделение банка, заявил кассиру, что у него при себе оружие, и потребовал деньги, после чего покинул банк с "неизвестной суммой наличных". Выйдя на улицу, мужчина, по словам свидетелей, начал буквально мусорить деньгами.

— Он начал выбрасывать деньги из сумки, а затем закричал: "С Рождеством!", — рассказал журналистам очевидец случившегося Дион Паскаль.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE — Colorado Springs Police (@CSPDPIO) 24 декабря 2019 г.

Он отметил, что многие люди останавливались, чтобы поднять деньги, но потом заходили в отделение и возвращали их кассиру. В полиции сообщения о дожде из купюр не подтвердили, но выявили пропажу "тысяч долларов".

Примечательно, что сам пожилой налётчик после этого не стал скрываться от полиции и зашёл в соседнюю от банка дверь, ведущую в кафе Starbucks. Там он и пробыл до приезда полиции, не сделав даже заказ.

— Как будто он хотел, чтобы его арестовали, — отмечает очевидец.

Прибывшие на место стражи порядка задержали мужчину без какого-либо сопротивления, оружия, которым мистер Оливер якобы угрожал в банке, у него не нашлось. Ведётся следствие.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве после взрыва в отделении банка деньги разлетелись по улице.