Стало известно, когда начнутся коммерческие продажи Aurus Komendant

В Минпромторге назвали дату старта серийного производства внедорожника Aurus123123123.

Начало серийного производства и коммерческих продаж российского внедорожника Aurus Komendant планируется запустить в 2022 году. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям".

Он отметил, что коммерческая продажа машин представительского класса Aurus в небольших объёмах уже началась в текущем году, всего на них уже поступило более 600 заявок, их которых 200 будут исполнены в следующем году.

— Рассчитываем, что в 2021 году будем отгружать серийно произведённые в ОЭЗ "Алабуга" автомобили Aurus Senat, а уже начиная с 2022 года — Aurus Komendant, — приводит слова министра издание.

Мантуров также отметил, что на минивэн "Арсенал" заказов поступило "не так много", но если подтвердится наличие спроса на него, то есть вероятность появления в серийном производстве и этой модели тоже.

Ранее Лайф сообщал, что Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.