Президент Бразилии после падения в уборной потерял память

Он уверяет, что сейчас чувствует себя хорошо, а после инцидента провёл несколько рабочих встреч.

Президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что на короткий промежуток времени после падения лишился памяти. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала Brand.

В понедельник вечером президент поскользнулся в уборной официальной резиденции и ударился головой. Его доставили в военный госпиталь для проведения исследований, но доктора ничего не обнаружили.

— С возрастом мы становимся похожи на детей. Вчера я действительно неудачно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, всё обошлось, — сказал он в прямом эфире.

По словам Болсонару, он не мог вспомнить, чем занимался с утра, но со временем память вернулась к нему. Доктора при выписке из военного госпиталя прописали своему высокопоставленному пациенту покой, но уже в тот же день президент провёл несколько деловых встреч.

Здоровье Жаира Болсонару в последнее время вызывает некоторые опасения. Он пережил ножевое ранение в живот, ещё когда был кандидатом в президенты, и перенёс несколько операций по этому поводу. Ранее доктора вынудили его пройти медицинское обследование по поводу возможного рака кожи. У него тогда срезали родинку с уха, но опасения, к счастью, не подтвердились. Накануне же стало известно о том, что его госпитализировали после того, как он поскользнулся в уборной.