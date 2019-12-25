В Приморье микроавтобус насмерть сбил ребёнка на пешеходном переходе

В ДТП пострадала также 10-летняя пассажирка автобуса, получившая сотрясение мозга.

В городе Уссурийске Приморского края микроавтобус насмерть сбил семилетнего ребёнка на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

— Установлено, что 60-летний водитель пассажирского автобуса марки "Луидор", двигавшийся по городскому маршруту № 11, совершил наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе, — говорится в сообщении.

Затем микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Врачи пытались спасти семилетнего мальчика, но сделать это не удалось. Медицинская помощь также понадобилась десятилетней пассажирке микроавтобуса, ей диагностировали сотрясение мозга.

Отмечается, что водитель имеет 27-летний стаж вождения. За последний год он не привлекался к административной ответственности. Освидетельствование показало отсутствие алкоголя в его крови.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.