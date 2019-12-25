Правительство Украины провело экстренное заседание на тему газовых переговоров

Правительство Украины провело экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
— Формат заседания полностью закрытый — ДСК (для служебного пользования), — отметил Гончаренко.
Какие именно вопросы обсуждались на заседании, депутат не уточнил.
Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа. Лайф публиковал протокол трёхсторонней встречи. Также Алексей Миллер раскрыл некоторые детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом". Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина работает над системой договоров на случай, если Россия откажется от транзита газа.
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