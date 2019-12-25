Опубликовано видео проезда первого в истории поезда по Крымскому мосту

РИА "Новости Крым" выложило видео со скорым поездом "Таврия", который держит путь от Санкт-Петербурга до Симферополя. Он должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа.

На кадрах видно, как состав проходит под арками с иллюминацией под цвета флага России.

Символ моста — кот Мостик — лично поприветствовал пассажиров поезда.

— Встретил первых пассажиров, как и обещал, лично! — написал кот в своём инстаграме.

Ещё в октябре 2015 года создатели Крымского моста опубликовали его первый концепт в виде интерактивной презентации, а уже через три года, в мае 2018-го, президент РФ Владимир Путин лично сел за руль грузовика и возглавил колонну автомобилей, которые первыми проехали по мосту. Где-то между делом в СМИ проскакивала история рыжего кота Мостика, символа строительства, которого сажали на диету после Масленицы и который первым проинспектировал готовность моста перед приездом президента. Железнодорожная часть Крымского моста была официально признана достроенной 18 декабря нынешнего года, и уже в ночь с 24 на 25 декабря по нему проехал первый пассажирский поезд. Лайф опубликовал видео отправления поезда Москва — Симферополь и заодно показал, как выглядит вагон изнутри.