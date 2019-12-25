Почти каждый 7-й россиянин хочет встретить Новый год, как в "Простоквашино"

Самым непопулярным ответом стала встреча Нового года в кафе, ресторане или санатории.

Почти каждый седьмой житель России хотел бы провести наступающий праздник Нового года так же, как это сделали главные герои мультфильма "Простоквашино", — уехать в деревянный дом за городом с ёлкой во дворе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование портала "Туту.ру".

Отмечается, что желание провести праздник подобным образом поддержали 15% опрошенных и он второй по популярности. А безоговорочным лидером в вопросе, куда отправиться на Новый год, стал вариант остаться дома.

Так, 52% респондентов заявили, что планируют провести вечер и последующую новогоднюю ночь "с оливье, шампанским и мандаринами" и не покинут домашних стен. Ещё 13% поедут в другой город — к родным, друзьям или даже без наличия таковых.

Будут встречать Новый год в другой стране 7% опрошенных, столько же планируют отправиться в гости. На городскую ёлку хотят пойти 2%, а в кафе или ресторан 1%, как и в санаторий. Немногим больше, 2% респондентов, в ночь с 31 на 1 января будут в дороге.

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