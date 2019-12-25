СМИ: Упавший в Хабаровском крае Су-57 не смог выйти из крутой спирали

Лётчик пытался выровнять полёт самолёта в ручном режиме, но его усилия результатов не дали.

Истребитель Су-57 на высоте восьми километров самопроизвольно вошёл в крутую нисходящую спираль. На высоте двух километров пилот принял решение катапультироваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в самолётостроительной области.

С его слов, у истребителя отказали системы управления, из-за чего он стал быстро терять высоту. Попытки пилота перевести самолёт в горизонтальный полёт не увенчались успехом.

О том, что Су-57 разбился в Хабаровском крае, стало известно ранним утром 24 декабря. Ранее предполагалось, что к аварии могли привести либо ошибка пилотирования, либо отказ системы управления хвостовым оперением. Заслуженный пилот России после крушения объяснил, что это была экспериментальная модель истребителя.