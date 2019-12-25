Среда встретит москвичей облачностью и высокой влажностью

Ночью температура опустится до минус одного градуса, а в Подмосковье возможен гололёд.

Преимущественно без осадков, до четырёх градусов тепла и облачность ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём температура воздуха в городе составит от одного до четырёх градусов тепла. Если утром ожидается слабый, до 2 м/c, юго-восточный ветер, то днём его скорость возрастёт до 8–10 м/c.

Ночью температура опустится до минус одного градуса. Возможны местами осадки и гололедица. Влажность составляет 98–99%, а атмосферное давление — около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус три градуса.