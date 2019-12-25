СМИ: Минфин планирует ужесточить контроль за пивоварами

Поправка к федеральному закону может дисциплинировать производителей, считают эксперты.

Минфин планирует законодательно закрепить возможность проверять качество пива, сидра, медовухи и пуаре. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к инициативе.

В этой записке Минфин отмечает, что госнадзор за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в том числе при помощи плановых проверок. Но некоторые виды деятельности обязательному лицензированию не подлежат. В то же время Минфин отмечает, что оборудование по выпуску этой продукции регистрируется в едином реестре, поэтому у контролирующих органов есть сведения о производителях.

Эта мера может негативно сказаться на малом бизнесе и даже уничтожить частных производителей. Такое мнение высказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, 70% рынка сегодня контролируют три международных пивоваренных концерна.

В пресс-службе Минфина изданию уточнили, что "законопроект не предусматривает введения каких-либо дополнительных ограничений".