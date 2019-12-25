В Госдуме предложили ввести в России "новогодний капитал"

Предполагается, что новогодние выплаты будут привязаны к среднему размеру пенсии в регионе.

Подготовка к главному празднику года может нанести ущерб бюджету россиян, и для сглаживания возможных потерь в России может быть установлен "новогодний капитал". Соответствующее предложение на имя министра труда и социальной защиты Максима Топилина направил зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, передаёт RT.

По данным телеканала, целевой аудиторией данной инициативы являются одинокие пенсионеры, которым "новогодний капитал" позволит приобрести всё необходимое для праздника без ущерба для своего бюджета.

— С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется, — приводит RT текст обращения.

По мнению Чернышова, предлагаемые им новогодние выплаты следует привязать к среднему размеру пенсии в регионе, точная сумма "новогоднего капитала" не уточняется.

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