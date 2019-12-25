Активный член "спящей" красноярской ячейки террористов получил семь лет колонии

Помимо пропаганды, поддержки и финансирования терроризма члены ячейки вербовали новых сторонников.

Суд приговорил к семи годам колонии общего режима активного члена связанной с международными террористическими организациями террористической ячейки Рамила Сафарова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ и России.

Отмечается, что в начале 2017 года группа лиц организовала ячейку, которая фактически была "спящей" ячейкой международной террористической организации. Структура получила название "Красноярский джамаат" и была создана для пропаганды, оправдания, поддержки и финансирования террористической деятельности.

— Кроме того, производилась вербовка студенческой молодёжи красноярских вузов в целях их дальнейшей переправки в страны с повышенной террористической активностью, — говорится в сообщении пресс-службы.

Так, осенью 2017 года сотрудники УФСБ пресекли несколько попыток жителей Красноярска попасть на территории, подконтрольные международным террористическим организациям.

Ранее стало известно, что с начала года раскрыли 78 ячеек террористов и уничтожили девятерых главарей.