Назарбаев рассказал, чем поразил его Путин при первой встрече

Как отметил экс-лидер Казахстана, Россия во главе с Владимиром Путиным прошла через самые трудные испытания и снова стала великой державой.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что во время знакомства с президентом России Владимиром Путиным 20 лет назад он был под впечатлением от энергичности и готовности российского лидера дать чёткий ответ на любой вызов. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Первое, что меня в нём поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, — это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы, — цитирует Назарбаева агентство.

По словам экс-президента Казахстана, тогда в ходе встречи у него сформировалось ощущение, что российский лидер готов буквально ко всему в жизни.

Напомним, ранее экс-министр финансов Алексей Кудрин рассказал, как принятое российским президентом решение спасло российскую экономику в 2008 году.