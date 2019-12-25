Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику в 2008 году

Благодаря Резервному фонду РФ удалось полностью выполнить все бюджетные обязательства и поддержать экономику.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин, ныне возглавляющий Счётную палату, рассказал, как решение президента России Владимира Путина спасло экономику страны.

— Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в своё время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом — Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008–2009 года, — цитирует РИА "Новости" Кудрина.

Глава Счётной палаты добавил, что только благодаря политической воле Путина произошло создание фондов, что в итоге "сыграло решающую роль в спасении экономики и социальных расходов".

К началу экономического кризиса в 2008 году в Стабилизационном фонде были собраны значительные резервы, которые затем правительство разделило на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. За счёт первого и удалось поддержать экономику и полностью выполнить все бюджетные обязательства.