Названы самые востребованные профессии перед Новым годом

В некоторых городах России прибавка к их зарплате составляет более 20% от среднегодового уровня.

С приближением Нового года по всей России наблюдается резкий рост спроса на услуги таксистов и курьеров, в некоторых городах в 3–4 раза. Такие данные приводятся в исследовании "Авито работа", которое имеется в распоряжении Лайфа.

Так, например, самая острая нехватка курьеров зафиксирована в Тюмени, Челябинске и Воронеже, а водителей такси усиленно ищут в Ульяновске, Новосибирске и Екатеринбурге. При этом повышается и потенциальная оплата их труда.

— Наиболее сильно — в Новосибирске (на 22%), второе место делят Краснодар и Пермь (по 14%), третье — Екатеринбург и Волгоград (по 8%), — говорится в исследовании.

Отмечается, что количество объявлений о поиске курьера к концу текущего декабря превысило показатели аналогичного периода 2018 года в 1,4 раза (37%). А предлагаемые для них зарплаты показали рост в 20 из 23 крупнейших городов страны, сильнее всего в Ижевске (на 42%), Красноярске (на 39%) и Омске (на 35%).

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