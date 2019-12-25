СМИ назвали количество россиян, которые будут работать в новогодние праздники

Почти половина опрошенных заявили, что готовы работать в праздники, если получат за это дополнительную оплату или отгулы.

Почти 60% россиян будут работать во время предстоящих новогодних праздников. Такие данные приводит газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру". Согласно результатам исследования, из числа трудящихся в праздники 22% и вовсе планируют отработать не менее пяти дней в период с 1 по 8 января 2020 года.

Заместитель гендиректора сервиса Александр Ветерков пояснил, что большинство работающих в праздники людей, как правило, заняты в сфере обслуживания — водители, продавцы, официанты, курьеры, кассиры. При этом почти половина опрошенных (40%) признались, что не против поработать в праздники, если за это им будет положена дополнительная денежная компенсация или отгулы в будущем.

Также издание приводит статистику, озвученную членом Комиссии Госдумы по труду и социальной политике Светланой Бессараб. По данным депутата, в прошлые годы доля работающих в новогодние праздники россиян была в районе 40%.

Однако, по данным агентства ТАСС, ссылающегося на исследование сервиса по поиску работы Superjob, работать в предстоящие праздники намерены лишь 16% россиян.