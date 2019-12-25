Опрос: треть россиян готовы сменить профессию, но многие просто боятся

Некоторые считают, что у них недостаточно навыков, другие хотят сначала подучиться.

Почти каждый третий россиянин периодически размышляет о том, чтобы сменить профессию, при этом примерно половина из этого числа не делает так из-за страха перемен. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование портала HeadHunter.

— Треть респондентов (33%) отметили, что сменили профессию кардинально, четверть (24%) ушли в смежную специальность, 28% задумываются об этом, — говорится в публикации.

Главной причиной, по которой сотрудники уходят или думают об этом, стало желание зарабатывать больше — так ответили 56% опрошенных. Ещё 28% делают это из-за стрессов и профессионального выгорания, а разочарование в профессии и усталость от рутины толкает на перемены 25% респондентов.

Среди тех же участников опроса, кто не стал менять профессию, половина заявила, что просто не обладает необходимыми навыками или квалификацией для этого, 26% решили сперва обучиться чему-то новому, ещё у 17% нет конкретной причины, лишь общий страх перемен. При этом в ближайшие 10 лет планируют сменить профессию 51% опрошенных.

Исследование проводилось с 12 по 20 декабря среди 3631 российского соискателя.

Названы профессии, у которых перед Новым годом выросла зарплата