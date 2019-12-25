О чудесах и счастье. Для москвичей сняли новогоднюю короткометражку

В преддверии праздников столичный Комитет по туризму вместе с известным режиссёром Александром Коттом снял короткометражный новогодний фильм "Самый лучший подарок". Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Волшебная и добрая короткометражка рассказывает про путешествие восьмилетней Маши и её родителей в поисках "того самого" плюшевого мишки. Посмотреть трогательную историю москвичи и гости столицы смогут в кинотеатрах, в аэропорту Внуково, а также в поездах "Аэроэкспресс" и "Сапсан". Также "Самый лучший подарок" будут показывать с 24 декабря 2019-го по 15 января 2020-го в 52 кинотеатрах сети "Кино Окко" в 29 городах России.
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