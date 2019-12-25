В Московском зоопарке родился детёныш редкого орангутана

Малыш всё время проводит в объятиях матери, питается молоком и держится подальше от сородичей.

В Московском зоопарке появился детёныш одного из редчайших приматов планеты — суматранского орангутана. Таким образом, 25-летняя самка Чави стала многодетной мамой, но сейчас её внимание полностью приковано к новорождённому.

— Чави ни на миг не выпускает малыша из рук, бережно прижимает его к груди, то и дело обнюхивает и осматривает его. Маленький орангутан весит не больше 1,3 кг, а его тело покрыто характерной рыжевато-бурой шерстью. Пройдёт ещё не меньше трёх месяцев, прежде чем он начнёт самостоятельно исследовать окружающий мир и знакомиться с сородичами, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Сейчас новорождённый орангутан всё время проводит в объятиях матери. Он будет питаться её молоком вплоть до 2,5–3 лет, но пробовать взрослую пищу он начнёт в пятимесячном возрасте. Пока сородичи предпочитают не беспокоить Чави и малыша. Они будут держаться в стороне, пока маленький член их общества не окрепнет и сам не начнёт с ними знакомиться.

Суматранские орангутаны — одни из редчайших приматов планеты, которые занесены в Международную Красную книгу в категории "Близкий к угрозе исчезновения". По подсчётам зоологов, их численность в природе составляет порядка 14 тысяч особей.

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