"Приятно видеть успех". Трамп признал за честь съёмки в фильме "Один дома — 2"

Американский лидер появился в одном коротком эпизоде картины и сыграл самого себя.

Президент США Дональд Трамп назвал фильм "Один дома — 2" одним из величайших рождественских хитов. Американский лидер сыграл эпизодическую роль в картине и, как он признался, гордится этим опытом. По словам Трампа, ему очень часто напоминают об участии в фильме, особенно в Рождество.

— Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось большим хитом. Это большой рождественский хит, один из величайших. Большая честь участвовать в чём-то подобном, всегда приятно видеть успех, — рассказал он журналистам.

Трамп, уже тогда будучи успешным бизнесменом и ведущим телепрограммы, сыграл в фильме "Один дома — 2" самого себя. Он появился в кадре буквально на 10 секунд, за которые показал главному герою, как пройти в холл отеля.

Напомним, ранее страницу фильма "Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке" в "Википедии" заблокировали из-за того, что неизвестный пользователь добавил в описание фильма информацию об импичменте президента США Дональда Трампа.