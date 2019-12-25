У матери и сына нашли полтонны чёрной икры и миллионы рублей. Их ждёт суд

По данным следствия, они организовали сеть по доставке и нелегальной продаже этого деликатеса.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве предъявило обвинение женщине и троим мужчинам в незаконном обороте чёрной икры, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в конце 2018 года 51-летняя женщина, её сын и ещё двое мужчин организовали в Москве незаконный сбыт икры осетровых видов рыб, занесённых в Красную книгу.

— Следствием обнаружено и изъято более 450 килограммов икры рыб осетровых видов, денежные средства в сумме более пяти миллионов рублей, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, — говорится в сообщении СКР.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по факту о незаконном обороте ценных водных биоресурсов группой лиц. Вскоре всем четверым будет выбрана мера пресечения.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал генерала столичной таможни, у которого нашли золотые слитки и сотни тысяч евро. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.