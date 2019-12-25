Захарова назвала причину сложных отношений между Россией и Польшей

По мнению дипломата, проблема — в подходе Варшавы к формированию межгосударственных связей на основе трактовок истории.

Причиной сложных отношений между РФ и Польшей является принципиальная позиция Москвы о недопустимости переписывания истории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что представители РФ на разных уровнях "бесконечно повторяли" тезис о недопустимости "переписывания истории и переиначивания, пересмотра исторической действительности в угоду нынешней современной конъюнктуре".

— Увы, реакция, к сожалению, такова, что, видимо, этот тезис не пришёлся ко двору в Варшаве, — заметила дипломат в эфире телеканала "Россия 24" .

Захарова убеждена, что существуют только два пути: первый — помнить об ошибках истории и на их основе делать выводы, идти вперёд, второй — "бесконечно ставить в зависимость своё будущее и будущее соседних стран от трактовок и прочтения истории или в принципе от истории". Представитель МИД выразила сожаление, что часть польского истеблишмента выбрала второй вариант, который предполагает зависимость нынешних межгосударственных связей от трактовки исторических событий.

Напомним, на пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин на вопрос о принятии Европарламентом резолюции о том, что нацизм и фашизм приравниваются к советскому режиму, ответил, что это неприемлемо. Он напомнил, что Варшава сама участвовала в разделе Чехословакии. После этого МИД Польши и России обменялись репликами.