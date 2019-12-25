"Глухарь, отстань от Игоря!" Сноубордист подрался с птицей и проиграл — видео

Парень пожалел, что решил вступить в схватку с дикой птицей — теперь придётся чинить спортинвентарь.

В посёлке Шерегеш Кемеровской области сноубордист вместе с друзьями катался со склонов горы. На одном из виражей он осыпал глухаря снегом. Птица внушительных размеров не смогла простить этого и решила наказать неосторожного гостя.

Пернатый загнал спортсмена в сугроб и перешёл в атаку. Сноубордисту пришлось несколько раз отбиваться от разъярённого глухаря доской. Парень явно не вышел из схватки победителем.

Затем он пожалел, что подрался с птицей. Камень испортил его сноуборд, и он решил, что это карма: не стоит человеку сражаться с дикой природой. Впрочем, символически птице он затем всё же отомстил, отведав блюдо "грездо глухаря".

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