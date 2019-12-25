"Обошлись минимальными потерями". Истерзанную тётей Аишу выписали из больницы

Семилетнюю Аишу из Ингушетии, которую истязала родная тётя, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом рассказал президент института Леонид Рошаль.

— Мы обошлись минимальными потерями. Сейчас она социально абсолютно адаптирована, активна. Мы её не бросаем. У неё ещё впереди много чего должно быть — вопросы протезирования, возможно, вопросы повторной операции, — сказал он.

Напомним, этим летом Аишу доставили в тяжёлом состоянии в больницу, травмы были серьёзными — пришлось везти малышку на лечение в Москву. Оказалось, что девочку истязала родная тётя. Столичным врачам удалось спасти ребёнку левую руку, а правую пришлось ампутировать.

Выяснилось, что малышку забрали у матери родственники по линии отца и год не позволяли им видеться. Первая встреча Аиши с мамой состоялась в сентябре. Сейчас власти Ингушетии сняли на год квартиру для семьи семилетней девочки.