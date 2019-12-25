Первая серийная атомная субмарина проекта "Ясень-М" спущена на воду

В рамках торжественной церемонии о борт атомной подлодки разбили бутылку шампанского.

На судостроительном предприятии "Севмаш" в Северодвинске спустили на воду первую серийную атомную подводную лодку "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М", сообщает ТАСС.

В рамках торжественного мероприятия капитан второго ранга Максим Шпирко разбил о борт субмарины бутылку шампанского, а команду на спуск дал исполняющий обязанности директора предприятия Сергей Воронько.

— Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск", — заявил Воронько.

Атомная подводная лодка имеет водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения 520 метров, а её максимальная скорость под водой составляет 31 узел. Субмарину планируют передать морскому флоту в следующем году.

Ранее закладку аналогичной подводной лодки эксперты назвали "рождественским подарком" России для США.