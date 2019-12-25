СКР проверит бизнесмена, который выставил на продажу село с жителями

Александр Бастрыкин поручил заняться этим делом руководству красноярского управления.

Глава Следственного комитета России поручил начать проверку информации СМИ о красноярском бизнесмене, который выставил на продажу село вместе с его жителями. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

— Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета, — отмечается в сообщении.

Лайф сообщал, что бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевки Идринского района. За 45 домов и животноводческий комплекс мужчина запросил 20 миллионов рублей. По данным СМИ, он утверждал, что покупатель может делать с жителями домов что угодно, в том числе выгнать.