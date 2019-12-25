Назарбаев: Ещё рано подводить итоги "эпохи Путина"

Ранее политик признался, что российский лидер произвёл на него сильное впечатление уже во время первой встречи.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что ещё не пришло время для подведения итогов работы Владимира Путина на посту главы государства.

Он считает, что самую объективную оценку деятельности политиков даёт только время.

— История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что ещё рано говорить и подводить итоги "эпохи Путина", — сказал Назарбаев в интервью РИА "Новости".

Ранее сегодня политик поделился впечатлениями от первой встречи с Путиным, которая произошла в 2000 году. Назарбаев признался, что его сразу поразили энергичность, высокая эрудированность нового российского президента и его готовность решать самые сложные задачи.