Бывшая любовница звезды "Кадетства" заявила, что он избегает своего ребёнка

Светлана Белогурова считает, что известный актёр зависим от своих родителей и боится ответственности.

Звезда фильмов "Ёлки", сериала "Кадетство" и многих других Александр Головин продолжает избегать своей уже почти двухлетней дочери, хоть и недавно наконец-то начал выплачивать алименты. Об этом в интервью Лайфу рассказала мать маленькой Оливии Светлана Белогурова.

— Он вообще не общается, он видит сообщения, он просто игнорирует. Головин боится ответственности за собственную дочь и зависим от родителей, — рассказала Лайфу Светлана.

Молодая мать заявила, что уже устала от скандалов и судов, хотя вообще и не планировала в них принимать участия, а потому не намерена дальше "воевать" с отцом дочки. Тем более что Головин последние месяцы исправно платит алименты в полном объёме.

— Он помогал сам от себя за три месяца до рождения. С рождения ребёнка не платил. Он ни с кем не выходил на связь, он просто не платил. Ждали он и его родители, чтобы официально суд присудил (алименты). Суд был в сентябре. В октябре получила первую сумму алиментов, в декабре получила вовремя тоже. По итогам суда — два МРОТ по Московской области (около 23–24 тысяч рублей. — Прим. Лайфа). Он боится ответственности, у него проблемы официально с родителями на почве всех его движений. Он не то что зависим, просто мама сказала, вот и всё, — заявляет Светлана.

По словам девушки, она не собирается чинить препятствий Александру в его общении с их общей дочерью Оливией, если, конечно, актёр сам этого захочет.

— Если он сам захочет с ней нормально общаться, не так чтобы появился и исчез. Я всё делаю, чтобы ей было хорошо. Препятствовать в общении не собираюсь. Это больше не скандал, всё идёт из их семьи. Там такое семейство, не достучишься, — уверяет молодая мать.

Девушка рассчитывает отдать дочку в детский сад, как только ей исполнится два года, а сама хочет устроиться на работу.

Как сообщал Лайф, с матерью ребёнка Александр Головин познакомился на съёмках фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Вспыхнул бурный роман, в результате которого Светлана забеременела, однако продолжать отношения молодые люди не стали. После рождения Оливии актёр и вовсе сначала не признавал свою дочь.

Помочь Светлане Белогуровой после родов вызвалась актриса Настасья Самбурская. Она пустила девушку пожить в свою квартиру и даже ежемесячно давала ей деньги, попросив не распространяться о ситуации с отцом ребёнка. Но вскоре Самбурская передумала, выселила девушку и заявила, что Светлана якобы зачала ребёнка в состоянии наркотического опьянения. Молодая мать подала в суд на Самбурскую за клевету и выиграла дело.