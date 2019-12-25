Выбитые окна, чёрный дым. Лайф публикует фото горящей в Тюмени колонии

Из здания учреждения были эвакуированы 56 человек, причины ЧП ещё устанавливаются.

В распоряжении Лайфа оказались фото масштабного пожара, который охватил здание лечебно-исправительной колонии № 19 в Тюмени. Спортзал учреждения полностью оказался во власти разрушительного огня.

Горящее здание представляет из себя страшное зрелище: разбитые окна, горящая кровля, вырывающиеся из них языки пламени и чёрный дым. На кадрах видно, что пожарные пытаются потушить огонь с крыши расположенного рядом здания.

По информации Лайфа, из учреждения эвакуировали 56 человек. Пожар был локализован, сейчас идёт разбор и проливка здания. Причину ЧП ещё предстоит установить.