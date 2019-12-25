Ушёл из жизни президент Академии военных наук Махмут Гареев

Более 50 лет он служил в Советской армии. Во время ВОВ был несколько раз ранен и контужен.

На 97-м году жизни скончался генерал армии в отставке Махмут Гареев. В последние годы он занимал пост президента Академии военных наук. Печальную новость сообщила семья Гареева.

— Сегодня утром скоропостижно ушёл из жизни выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук, доктор военных и исторических наук, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев. Ему было 96 лет, — отмечается на сайте полномочного представительства Татарстана в РФ.

Как сообщает ТАСС, Гареев, скорее всего, будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Дату похорон установят в ближайшее время.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Во время Великой Отечественной войны сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен. Более 50 лет прослужил в Советской армии. С 1995 года занимал пост президента Академии военных наук.