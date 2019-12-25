Аксёнов назвал прибытие первого поезда по Крымскому мосту эпохальным событием

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Он считает, что железнодорожное сообщение открывает для полуострова новое окно возможностей.

На торжественной церемонии встречи первого поезда, который прибыл по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь по Крымскому мосту выступил глава Крыма Сергей Аксёнов. Глава республики произнёс слова благодарности президенту России, строителям моста и всем причастным к организации железнодорожного сообщения на полуострове.

Это эпохальное событие, историческое для всего Крыма и Севастополя. Для нас это прорывной момент, новое окно возможностей. Всех поздравляем с этим знаменательным днём, — заявил на торжественном мероприятии Аксёнов.

Он также рассказал, что первый поезд из Москвы в Симферополе вместе с коллегами встретит председатель Государственного совета Владимир Константинов.

Ранее Лайф публиковал видео отправления пассажирского состава из столицы России в Крым, а также кадры его прибытия в Севастополь.

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