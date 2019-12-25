Аксёнов назвал прибытие первого поезда по Крымскому мосту эпохальным событием

Он считает, что железнодорожное сообщение открывает для полуострова новое окно возможностей.

На торжественной церемонии встречи первого поезда, который прибыл по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь по Крымскому мосту выступил глава Крыма Сергей Аксёнов. Глава республики произнёс слова благодарности президенту России, строителям моста и всем причастным к организации железнодорожного сообщения на полуострове.

— Это эпохальное событие, историческое для всего Крыма и Севастополя. Для нас это прорывной момент, новое окно возможностей. Всех поздравляем с этим знаменательным днём, — заявил на торжественном мероприятии Аксёнов.

Он также рассказал, что первый поезд из Москвы в Симферополе вместе с коллегами встретит председатель Государственного совета Владимир Константинов.

Ранее Лайф публиковал видео отправления пассажирского состава из столицы России в Крым, а также кадры его прибытия в Севастополь.