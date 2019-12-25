Козак назвал каплей в море выплату $2,9 млрд Украине

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал каплей в море выплату "Газпромом" $2,9 млрд Украине в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

— Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда, — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Козак добавил, что нельзя предсказать, насколько какая сторона выиграла от этого.

Напомним, 19 декабря вице-президент Еврокомиссии заявил, что Россия и Украина достигли принципиальных соглашений по газу. При этом частью газового договора стала выплата "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по заключению Стокгольмского арбитража.