В Посольстве РФ рассказали подробности гибели российской пианистки в Венгрии

Тело 27-летней Элины не разрешают вывезти на родину, поскольку идёт расследование трагедии.

Российская пианистка Элина Валиева умерла от отравления газом в отеле Otto Studios в Будапеште. Как сообщили в Посольстве РФ в Венгрии, 27-летняя девушка легла вечером 22 декабря спать и больше не проснулась.

Валиева поехала на отдых вместе со своим возлюбленным. Молодой человек выжил, но был доставлен в одну из токсикологических клиник в тяжёлом состоянии. Тело молодой пианистки не разрешают вывезти на родину, поскольку идёт расследование трагедии.

— Это в том числе зависит от родственников. Наши сотрудники включились оперативно, мы с первого же дня в контакте с венгерской стороной, со страховой компанией, держим всё на контроле, — заверил в беседе с РИА "Новости" сотрудник дипмиссии.

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