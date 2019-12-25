На Украине возмутились прибытием поезда в Крым из Петербурга и возбудили дело

Власти Незалежной считают, что пассажирский состав "Таврия" нарушил государственную границу.

Украинская прокуратура инициировала уголовное производство после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга. Дело возбуждено "по факту незаконного пересечения государственной границы Украины через Керченский мост".

Напомним, что поезд "Таврия" прибыл из Северной столицы в Севастополь этим утром. На перроне состав встречало большое количество людей, живой оркестр и хор Черноморского флота России, который исполнил гимн Севастополя. Поезд находился в пути 43 часа 25 минут.

Напомним, что мост в Крым из Краснодарского края — самый протяжённый в России, его длина составляет 19 километров. Железнодорожная часть сооружения была официально признана достроенной 18 декабря нынешнего года, и уже в ночь с 24 на 25 декабря по нему прошёл первый пассажирский поезд.

Кстати, президент России Владимир Путин стал первым пассажиром поезда, который отправился по железнодорожной части Крымского моста. Глава государства зашёл в вагон в Керчи, а пунктом назначения стала Тамань.