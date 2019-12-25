"Личинки гаишников". Пермский чиновник высмеял детей в жёлтых жилетах

После этого он попытался оправдаться тем, что это был просто юмор, который "ничего не означает".

Руководитель пресс-службы Пермской городской думы Станислав Шубин назвал детей личинками гаишников. Так он подписал фотографию школьников в жёлтых жилетах на своей странице в "Фейсбуке". Свой поступок он объяснил тем, что его насмешила группа детей в одинаковых жилетах, которые ассоциируются с сотрудниками дорожно-патрульной службы.

— Этот пост ничего не означает. Просто красивая картинка, смешная, — передаёт URA.ru его слова.

Отмечается, что фотография была сделана из окна рабочего кабинета Шубина в мэрии. Детей, вероятнее всего, привели на экскурсию в Музей пермских древностей. Их одели в жилеты, чтобы обеспечить безопасность при пересечении дорог.

Несмотря на то что Шубин не увидел ничего оскорбительного в своём посте, публикацию он уже удалил.

Ранее Лайф сообщал, что Матвиенко предложила "гнать в шею" чиновников, которые оскорбляют россиян.