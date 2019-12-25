"Там творится ад". Зоозащитников ужаснул "концлагерь" для собак под Белгородом

Лохматых узников после отлова держат на привязи и в клетках, нормально не кормят и не убирают за ними.

Белгородские зоозащитники наведались в приют для бездомных животных в посёлке Комсомолец, где содержатся собаки после отлова, и ужаснулись. Волонтёры назвали учреждение настоящим зооконцлагерем.

— Там творится ад: собаки несколько дней сидят голодные и без воды, в собственных фекалиях, абсолютно ненужные тем, кто их туда поместил. Невозможно без слёз смотреть на всё это... Мы хотим поехать туда и по возможности хотя бы их накормить, — рассказала одна из волонтёров.

Как уточнила Ирина, приют находится на территории заброшенной фермы. При этом туда попадают не только бездомные животные, но и домашние, от которых отказываются хозяева. Она просит неравнодушных по мере сил помочь бедным собакам. Ирина надеется, что найдутся желающие приютить хоть одного из лохматых постояльцев этого концлагеря для собак.

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